Врачи обследовали жителей Агдама

В ведомстве сообщили, что следующая медицинская акция, организованная министерством, прошла 13 марта в городе Агдаме. Врачи Научно-исследовательского института медицинской реабилитации — артролог, невролог, травматолог, педиатр, дерматовенеролог, физиотерапевт-реабилитолог и медсестры — провели выездные медицинские осмотры для жителей.

Министерство здравоохранения продолжает мероприятия по проведению комплексных медицинских осмотров среди населения и продвижению здорового образа жизни в освобожденных от оккупации территориях в рамках программы «Великое возвращение».

В рамках акции граждане проходили осмотры по направлениям: неврология, артрология, травматология, дерматология, физиотерапия и педиатрическая реабилитация. Также неврологи проводили обследования методом ЭМГ (электромиография).

Жителям, у которых выявлялись проблемы со здоровьем, врачи давали подробные медицинские консультации и при необходимости назначали соответствующее лечение.

Осмотры в основном были направлены на раннее выявление заболеваний позвоночника, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожно-венерических и цереброваскулярных заболеваний у взрослого населения. Кроме того, у лиц в возрасте от 16 до 65 лет проводилась диагностика и восстановление при сколиозе и других вертеброгенных проблемах, а дети до 14 лет проходили педиатрический осмотр.

Участникам акции специалисты института — физиотерапевты и реабилитологи — также давали профилактические рекомендации. Было отмечено, что при проведении физиотерапевтических процедур необходимо учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания, а также повседневную активность.