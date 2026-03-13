USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Кубок чемпионов: Азербайджан на старте проиграл Канаде

Отдел спорта
13:48 536

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 стартовала на втором по счету Кубке чемпионов. Соревнование началось сегодня в столице Таиланда Бангкоке.

В первом матче наша команда в составе Александры Молленхауэр, Татьяны Денискиной, Арики Картер и Брианны Фрейзер встречалась с действующим победителем турнира Канадой. В напряженно складывающемся матче концовка осталась за канадками - 16:10.

В 16:05 сборная Азербайджана сыграет с Таиландом. Третий и заключительный матч на групповой стадии против Испании состоится завтра.

Кубок чемпионов FIBA 3x3 собрал лучшие национальные команды мира. В нем принимают участие чемпионы континентов, победители чемпионата мира, страны с самым высоким рейтингом.

Сборная Азербайджана попала в число избранных как финалист чемпионата Европы-2025. В финале наша команда уступила Нидерландам, но «оранжевые» были приглашены на Кубок чемпионов в качестве чемпионов мира.

Нидерланды, а также США, Австралия и Мадагаскар выступают в параллельной группе. По две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Победитель Кубка чемпионов получит прямые путевки на чемпионат мира-2027, Кубок чемпионов-2027 и квалификационный турнир к Олимпийским играм 2028 года.

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 145
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 784
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев видео; обновлено 14:42
14:42 1011
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 676
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2970
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4325
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4571
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 938
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1325
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8592
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5382

ЭТО ВАЖНО

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 145
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 784
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев видео; обновлено 14:42
14:42 1011
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 676
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2970
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4325
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4571
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 938
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1325
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8592
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5382
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться