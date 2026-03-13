Кубок чемпионов: Азербайджан на старте проиграл Канаде

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 стартовала на втором по счету Кубке чемпионов. Соревнование началось сегодня в столице Таиланда Бангкоке.

В первом матче наша команда в составе Александры Молленхауэр, Татьяны Денискиной, Арики Картер и Брианны Фрейзер встречалась с действующим победителем турнира Канадой. В напряженно складывающемся матче концовка осталась за канадками - 16:10.

В 16:05 сборная Азербайджана сыграет с Таиландом. Третий и заключительный матч на групповой стадии против Испании состоится завтра.

Кубок чемпионов FIBA 3x3 собрал лучшие национальные команды мира. В нем принимают участие чемпионы континентов, победители чемпионата мира, страны с самым высоким рейтингом.

Сборная Азербайджана попала в число избранных как финалист чемпионата Европы-2025. В финале наша команда уступила Нидерландам, но «оранжевые» были приглашены на Кубок чемпионов в качестве чемпионов мира.

Нидерланды, а также США, Австралия и Мадагаскар выступают в параллельной группе. По две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Победитель Кубка чемпионов получит прямые путевки на чемпионат мира-2027, Кубок чемпионов-2027 и квалификационный турнир к Олимпийским играм 2028 года.