Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы

Ульвия Худиева, собкор
13:57

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения «Отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики за 2025 год» прозвучал ряд предложений по различным проблемам.

Первый вице-спикер парламента Али Ахмедов заявил, что примерно 35–40 лет назад в Баку были построены кооперативные жилые дома, и срок эксплуатации лифтов, установленных в этих зданиях, уже давно истек.

По словам Али Ахмедова, общее число таких лифтов составляет около 1000. Жители этих домов не имеют финансовых возможностей для их замены. Если правительство не вмешается в решение этой проблемы, замена лифтов может превратиться в серьезную трудность, а в ближайшее время это может создать и риски.

Также были подняты проблемы аварийных зданий и домов без документов. Председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа отметил, что судьба сотен аварийных зданий вновь отложена на последующие годы.

Депутат сообщил, что в поселке Бакиханов Сабунчинского района, который он представляет, по-прежнему нет прогресса в решении проблемы зданий, подвалы которых заполнены водой. По его словам, из-за того, что канализационная система в Сабунчинском районе находится на недостаточном уровне, как только проходят сильные дожди, телевизионные каналы сразу направляют свои камеры именно в Сабунчи.

На автомобильной дороге фактически образуется целое «озеро» между поселками Балаканы и Забрат. Дренажной системы нет, поэтому вся вода собирается на дороге, и люди вынуждены днями передвигаться по тротуарам, покрытым грязью.

Фазиль Мустафа также отметил, что большая часть территорий, принадлежащих SOCAR, расположена именно в Сабунчинском районе: «С момента обретения независимости на этих территориях было построено множество незаконных домов и объектов, а на значительной части свободных участков нефть уже не добывается. Обычно мы выбираем самый простой способ пополнения бюджета — расширяем виды штрафов и увеличиваем их размер за счет граждан и предпринимателей.

Однако гораздо более значительные средства можно привлечь в бюджет за счет приватизации незаконно построенных домов и объектов на территориях, где нефть уже не добывается.

Но уже долгое время здесь не проводится очистка земель, не осуществляется приватизация домов людей, которые живут там более 20–30 лет, и не выдвигаются инициативы по созданию на этих территориях крупного паркового массива».

