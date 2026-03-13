Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что невыполнение обязательств Бейрута по разоружению «Хезболлы» наносит ущерб самому Ливану.
Комментируя израильские удары по мосту через реку Литани в Ливане, которым пользовались боевики «Хезболлы» для перемещения с севера на юг страны, Кац отметил, что «это только начало».
«Ливанское правительство, которое ввело в заблуждение и не выполнило своего обязательства по разоружению «Хезболлы», будет платить все большую цену в виде ущерба национальной инфраструктуре страны, используемой террористами «Хезболлы», и потери территории, пока не будет выполнено это обязательство», - подчеркнул министр.
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по мосту через реку Литани в районе Зрария на юге Ливана, сообщил новостной портал Elnashra.
По его информации, основная часть конструкции обрушилась после того, как по ней было выпущено несколько ракет.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что мост служил ключевым пунктом для шиитской милиции «Хезболлы»: по нему боевики направлялись в пограничные районы для подготовки к боевым действиям против поселений на севере Израиля. Кроме того, «Хезболла» разместила в Зрарии пусковые установки, из которых наносились удары по израильской территории.
Сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Бейрут с визитом солидарности, чтобы поддержать народ Ливана.
«Я только что приземлился в Бейруте, чтобы выразить солидарность с народом Ливана. Они не выбирали эту войну. Их втянули в нее. ООН и я приложим все усилия, чтобы стремиться к мирному будущему, которого Ливан и этот регион так заслуживают», - написал генсек Гутерриш в X.
В то же время Министерство иностранных дел и торговли Австралии дало указание австралийским дипломатам, не ведущим в Ливане ключевую работу, покинуть страну в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
«Небольшое количество австралийских сотрудников останется в стране для оказания консульской помощи австралийцам», - заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в сообщении в X.
ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Аль-Кард аль-Хасан» и складам оружия радикальной организации «Хезболла». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно информации, ЦАХАЛ нанес в четверг десятки волн ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.
«Удары были направлены на усиление ущерба «Хезболле», которая использует средства граждан для предоставления финансовых услуг и содействия своей деятельности. Эти удары дополняют недавнюю серию атак по «Аль-Кард аль-Хасан» и еще больше усиливают ущерб, нанесенный ресурсам организации», - говорится в заявлении.