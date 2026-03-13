Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев

Комментируя израильские удары по мосту через реку Литани в Ливане, которым пользовались боевики «Хезболлы» для перемещения с севера на юг страны, Кац отметил, что «это только начало».

«Ливанское правительство, которое ввело в заблуждение и не выполнило своего обязательства по разоружению «Хезболлы», будет платить все большую цену в виде ущерба национальной инфраструктуре страны, используемой террористами «Хезболлы», и потери территории, пока не будет выполнено это обязательство», - подчеркнул министр.

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по мосту через реку Литани в районе Зрария на юге Ливана, сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, основная часть конструкции обрушилась после того, как по ней было выпущено несколько ракет.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что мост служил ключевым пунктом для шиитской милиции «Хезболлы»: по нему боевики направлялись в пограничные районы для подготовки к боевым действиям против поселений на севере Израиля. Кроме того, «Хезболла» разместила в Зрарии пусковые установки, из которых наносились удары по израильской территории.

Кадры уничтожения ЦАХАЛом моста через реку Литани, который использовала «Хезболла»: