Иранские прокси угрожают французам в Ираке

Проиранская группировка «Асхаб аль-Кахф» в Ираке объявила о намерении атаковать французские интересы в стране и на Ближнем Востоке, сообщает телеканал BFM-TV.

«После прибытия французского авианосца в зону операций Центрального командования ВС США мы объявляем, что с этой ночи все объекты Франции в Ираке и регионе окажутся под огнем наших атак», – приводит телеканал заявление группировки.

В «Асхаб аль-Кахф» призвали жителей держаться на расстоянии не менее 500 метров от военной базы в Киркуке, где дислоцированы французские войска.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о направленных на Ближний Восток военных подкреплениях, включая авианосец «Шарль де Голль», для защиты граждан и союзников от иранских атак, а также для помощи в «перехвате беспилотников и ракет».

В пятницу утром Макрон подтвердил атаку БПЛА на базу в Эрбиле, где с 2015 года находятся французские военнослужащие для борьбы с терроризмом. Один солдат погиб, несколько получили ранения. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.