USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Иранские прокси угрожают французам в Ираке

14:04 442

Проиранская группировка «Асхаб аль-Кахф» в Ираке объявила о намерении атаковать французские интересы в стране и на Ближнем Востоке, сообщает телеканал BFM-TV.

«После прибытия французского авианосца в зону операций Центрального командования ВС США мы объявляем, что с этой ночи все объекты Франции в Ираке и регионе окажутся под огнем наших атак», – приводит телеканал заявление группировки.

В «Асхаб аль-Кахф» призвали жителей держаться на расстоянии не менее 500 метров от военной базы в Киркуке, где дислоцированы французские войска.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о направленных на Ближний Восток военных подкреплениях, включая авианосец «Шарль де Голль», для защиты граждан и союзников от иранских атак, а также для помощи в «перехвате беспилотников и ракет».

В пятницу утром Макрон подтвердил атаку БПЛА на базу в Эрбиле, где с 2015 года находятся французские военнослужащие для борьбы с терроризмом. Один солдат погиб, несколько получили ранения. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 157
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 796
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев видео; обновлено 14:42
14:42 1013
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 678
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2972
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4329
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4578
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 942
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1326
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8595
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5388

ЭТО ВАЖНО

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 157
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 796
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев видео; обновлено 14:42
14:42 1013
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 678
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2972
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4329
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4578
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 942
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1326
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8595
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5388
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться