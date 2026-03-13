USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Арестован главный зерновик Нахчывана

14:12 872

Главу ООО Naxçıvan Taxıl Məhsulları Шакира Тарвердиева арестовали.

Как сообщает haqqin.az, согласно решению Нахчыванского городского суда, исполнительному директору ООО Naxçıvan Taxıl Məhsulları Шакиру Тарвердиеву назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Как ранее сообщал haqqin.az, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело против Шакира Тарвердиева. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с причинением особо крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой серьезные последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 159
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 801
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев видео; обновлено 14:42
14:42 1014
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 678
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2973
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4331
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4582
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 943
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1326
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8595
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5392

ЭТО ВАЖНО

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 159
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 801
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев видео; обновлено 14:42
14:42 1014
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 678
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2973
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4331
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4582
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 943
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1326
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8595
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5392
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться