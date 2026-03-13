Арестован главный зерновик Нахчывана

Главу ООО Naxçıvan Taxıl Məhsulları Шакира Тарвердиева арестовали.
Как сообщает haqqin.az, согласно решению Нахчыванского городского суда, исполнительному директору ООО Naxçıvan Taxıl Məhsulları Шакиру Тарвердиеву назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Как ранее сообщал haqqin.az, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело против Шакира Тарвердиева. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с причинением особо крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой серьезные последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.