Азербайджан – страна, свободная от чумы мелких жвачных животных

Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) официально подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от чумы мелких жвачных животных (ЧМЖ).

Агентство пищевой безопасности (AQTA) постоянно принимает меры контроля и биобезопасности против чумы мелких жвачных животных в Азербайджане. Соответствующий отчет, подготовленный на основе эпидемиологических мер контроля, мониторинга, лабораторных исследований и информации, подтверждающей отсутствие регистрации случаев заболевания в стране, был представлен в ВОЗЖ.

Отчет был подробно рассмотрен на заседании Научной комиссии по болезням животных ВОЗЖ в феврале 2026 года, и было дано положительное заключение. Таким образом, было проведено ежегодное подтверждение статуса Азербайджана как страны, свободной от чумы мелких рогатых животных, на 2025 год. Следует отметить, что окончательное решение о сохранении указанного статуса планируется формализовать соответствующей резолюцией, которая будет принята на Генеральной Ассамблее ВОЗЖ в мае 2026 года.