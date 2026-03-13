USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Азербайджан – страна, свободная от чумы мелких жвачных животных

Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) официально подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от чумы мелких жвачных животных (ЧМЖ).

Агентство пищевой безопасности (AQTA) постоянно принимает меры контроля и биобезопасности против чумы мелких жвачных животных в Азербайджане. Соответствующий отчет, подготовленный на основе эпидемиологических мер контроля, мониторинга, лабораторных исследований и информации, подтверждающей отсутствие регистрации случаев заболевания в стране, был представлен в ВОЗЖ.

Отчет был подробно рассмотрен на заседании Научной комиссии по болезням животных ВОЗЖ в феврале 2026 года, и было дано положительное заключение. Таким образом, было проведено ежегодное подтверждение статуса Азербайджана как страны, свободной от чумы мелких рогатых животных, на 2025 год. Следует отметить, что окончательное решение о сохранении указанного статуса планируется формализовать соответствующей резолюцией, которая будет принята на Генеральной Ассамблее ВОЗЖ в мае 2026 года.

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев
Кац об ударах по Ливану: «Это только начало». А Гутерриш приехал поддержать ливанцев видео; обновлено 14:42
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
