Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Глава крупнейшей биржи предупредил Трампа

Генеральный директор CME Group Терри Даффи предупредил администрацию Дональда Трампа, что попытки повлиять на рынок деривативов с целью снижения цен на нефть во время войны с Ираном могут привести к «библейской катастрофе», сообщает Financial Times (FT).

Даффи, возглавляющий крупнейшую в мире биржу нефтяных фьючерсов, на конференции в Бока-Ратоне (Флорида) предупредил, что вмешательство правительства в ценообразование может подорвать доверие инвесторов. «Рынки не любят, когда правительства вмешиваются в ценообразование», – приводит его слова издание. По мнению главы CME, утрата инвесторами веры в способность рынка справедливо определять стоимость ключевых сырьевых товаров может привести к катастрофическим последствиям.

На фоне конфликта США с Ираном цены на нефть марки Brent в начале недели взлетели почти до $120 за баррель, а затем столь же резко упали ниже $100.

Глава отдела деривативов консалтинговой компании Energy Aspects Тим Скирроу рассказал FT, что клиенты буквально «атакуют» их вопросами о том, кто стоит за серией необъяснимых крупных сделок. «Клиенты давят на нас, выясняя, кто этот крупный продавец. Предположения указывают на Министерство финансов США», – пишет газета.

