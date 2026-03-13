USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Канцлер ФРГ не поддержал смягчение санкций против России

14:50 273

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против решения США по смягчению санкций против РФ, сообщают немецкие СМИ.

Накануне Министерство финансов США выдало новую генеральную лицензию на разрешение продажи российской сырой нефти и нефтепродуктов, загружаемых на суда, до 11 апреля.

«Мы узнали о решении США по санкциям против России только сегодня утром», – отметил Мерц.

Отвечая на вопросы о ситуации вокруг Ирана, канцлер заявил об отсутствии ясности относительно стратегии завершения конфликта.

«Когда закончится эта война и с помощью какой стратегии? На эти вопросы пока нет ответов», – подчеркнул канцлер.

По его словам, в связи с этим Германия не видит оснований для участия в защите морских путей. «Германия не является частью этой войны и не хочет ей становиться. Все наши усилия направлены на то, чтобы закончить войну», – резюмировал он. 

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 178
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 816
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:21
15:21 1018
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 685
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2977
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4334
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4590
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 949
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1330
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8601
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5405

ЭТО ВАЖНО

Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 178
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 816
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:21
15:21 1018
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 685
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2977
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4334
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4590
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 949
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1330
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8601
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5405
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться