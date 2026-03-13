Канцлер ФРГ не поддержал смягчение санкций против России

Накануне Министерство финансов США выдало новую генеральную лицензию на разрешение продажи российской сырой нефти и нефтепродуктов, загружаемых на суда, до 11 апреля.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против решения США по смягчению санкций против РФ, сообщают немецкие СМИ.

«Мы узнали о решении США по санкциям против России только сегодня утром», – отметил Мерц.

Отвечая на вопросы о ситуации вокруг Ирана, канцлер заявил об отсутствии ясности относительно стратегии завершения конфликта.

«Когда закончится эта война и с помощью какой стратегии? На эти вопросы пока нет ответов», – подчеркнул канцлер.

По его словам, в связи с этим Германия не видит оснований для участия в защите морских путей. «Германия не является частью этой войны и не хочет ей становиться. Все наши усилия направлены на то, чтобы закончить войну», – резюмировал он.