По улице гуляет Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые появился на публике после начала американо-израильской военной операции против исламской республики.
На опубликованном видео президент разгуливает по улице и здоровается с прохожими.
March 13, 2026
На улицах также появился глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Сегодня в Иране отмечается День Кудса, и, несмотря на жестокие нападения Израиля и США, миллионы иранцев вышли на улицы Тегерана и других городов, демонстрируя свою твердую волю и решимость. Враги будут вынуждены признать силу иранского народа», - отметил глава МИД Ирана.
