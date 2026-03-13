USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

По улице гуляет Пезешкиан

видео
14:52 820

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые появился на публике после начала американо-израильской военной операции против исламской республики.

На опубликованном видео президент разгуливает по улице и здоровается с прохожими.

На улицах также появился глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Сегодня в Иране отмечается День Кудса, и, несмотря на жестокие нападения Израиля и США, миллионы иранцев вышли на улицы Тегерана и других городов, демонстрируя свою твердую волю и решимость. Враги будут вынуждены признать силу иранского народа», - отметил глава МИД Ирана.  

За убоем скота в Азербайджане проследит государство
За убоем скота в Азербайджане проследит государство
15:21 1
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 182
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 821
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 687
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2977
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4335
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4594
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 949
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1331
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8601
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5406

