Государственная служба провела прием граждан в Барде

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Мурсал Ибрагимов 13 марта в административном здании Бардинского районного отдела госслужбы провел прием граждан из Барды, Тертера, Агджабеди, Агдама, Физули, Лачина и Ходжалы.

На приеме были выслушаны обращения 20 граждан, в том числе четырех членов семей шехидов и трех участников войны. Граждане обращались по вопросам поступления на действительную военную службу или трудоустройства в госслужбу, определения будущего места прохождения службы их детьми и по другим вопросам.

По сообщению пресс-службы ведомства, перед приемом начальник и сотрудники госслужбы посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы к его могиле.

В ходе приема руководитель госслужбы выслушал обращения каждого гражданина и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, некоторые вопросы взяты на контроль для дальнейшего изучения. Обращения, не относящиеся к полномочиям госслужбы, были направлены в соответствующие структуры.