Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Turkish Airlines впервые напрямую связала Стамбул и Ереван

14:59 313

Первый прямой рейс авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула прибыл в международный аэропорт Звартноц в Ереване 11 марта, сообщили армянские СМИ.

В церемонии встречи первого рейса приняли участие представители местных властей и Turkish Airlines.

Сообщается, что рейсы по маршруту Стамбул–Ереван–Стамбул будут выполняться ежедневно. С 14 мая частота полетов увеличится до 10 в неделю, а с 15 июня — до 14.

«Turkish Airlines, национальный авиаперевозчик Турции, в среду совершил первый рейс из Стамбула в Ереван. Рейсы между столицей Армении и крупнейшим городом Турции, запуск которых был анонсирован в сентябре прошлого года, теперь будут выполняться ежедневно, а с июня планируется увеличить их до двух в день. Хотя авиасообщение между Арменией и Турцией существовало с начала 2000‑х, оно в основном обеспечивалось небольшими бюджетными авиакомпаниями. Появление национального перевозчика Турции на этом направлении рассматривается как политический сигнал на фоне продолжающихся усилий по нормализации отношений между двумя странами», — отметили армянские СМИ.

За убоем скота в Азербайджане проследит государство
За убоем скота в Азербайджане проследит государство
15:21 8
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
Сабаильский суд принял решение по Аднану Ахмедзаде
15:16 188
По улице гуляет Пезешкиан
По улице гуляет Пезешкиан видео
14:52 828
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
В Ливане потребовали выслать посла Ирана из страны
14:28 690
Али Асадов о важности закрытых границ
Али Асадов о важности закрытых границ
11:49 2979
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната
Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната наш обзор; все еще актуально
11:37 4337
Анкара о третьей ракете из Ирана
Анкара о третьей ракете из Ирана видео; обновлено 14:03
14:03 4598
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
В Милли Меджлисе обсуждают важные проблемы
13:57 951
Нефть рвется вверх: уже выше $100
Нефть рвется вверх: уже выше $100 обновлено 13:49
13:49 1331
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика
Четверо военных погибли при крушении американского самолета-заправщика фото; обновлено 13:47
13:47 8602
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы
Горит иранское нефтехранилище. Звучат взрывы фото; видео; обновлено 14:43
14:43 5412

