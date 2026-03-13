Turkish Airlines впервые напрямую связала Стамбул и Ереван

Сообщается, что рейсы по маршруту Стамбул–Ереван–Стамбул будут выполняться ежедневно. С 14 мая частота полетов увеличится до 10 в неделю, а с 15 июня — до 14.

«Turkish Airlines, национальный авиаперевозчик Турции, в среду совершил первый рейс из Стамбула в Ереван. Рейсы между столицей Армении и крупнейшим городом Турции, запуск которых был анонсирован в сентябре прошлого года, теперь будут выполняться ежедневно, а с июня планируется увеличить их до двух в день. Хотя авиасообщение между Арменией и Турцией существовало с начала 2000‑х, оно в основном обеспечивалось небольшими бюджетными авиакомпаниями. Появление национального перевозчика Турции на этом направлении рассматривается как политический сигнал на фоне продолжающихся усилий по нормализации отношений между двумя странами», — отметили армянские СМИ.