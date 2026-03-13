Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах

В соревнованиях смешанных пар Магсуд и Сельджан Магсудовы стали серебряными призерами.
С результатом 51,090 балла они 0,110 балла проиграли белорусам Яне Лебедевой и Ивану Литвиночу (51,200). Бронза у американского дуэта Майя Амано - Рубен Падилья (50,790).
В финале позади нашего дуэта остались спортсмены из Чехии, Нидерландов, Японии, Дании и Новой Зеландии.
Всего в смешанных прыжках выступали 26 пар.
Напомним, на Кубке мира в Баку Магсуд и Сельджан взяли золото.
*** 18:33
Азербайджанский дуэт Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов завоевал бронзу на Кубке мира по прыжкам на батуте в Алкмаре.
С результатом 51,060 в финале Гусейн и Магсуд уступили лишь белорусам Иван Литвиновичу и Андрею Буйлову (54,940 балла), а также американцам Рубену Падилье и Элияху Вогелю (51,930).
Наши синхронисты в финале оставили позади соперников из Китая, Нидерландов, Японии, Франции и Казахстана. Всего в этом виде программы соревновались 24 пары.
Напомним, в феврале Аббасов и Махсудов стали бронзовыми призерами Кубка мира в Баку.
*** 15:23
В Алкмаре (Нидерланды) сегодня завершается Кубок мира по прыжкам на батуте.
В индивидуальных соревнованиях у женщин азербайджанская спортсменка Сельджан Махсудова во второй квалификации с результатом 54,980 балла заняла 9-е место и в финал не попала. Ранее в первой квалификации Сельджан выступила лучше: 56,660 балла и 2-е место.
Магсуд Махсудов с результатом 59,440 балла занял во второй квалификации 10-ю позицию и так же, как и его сестра, является первым резервистом на случай, если кто-то из финалистов не сможет выступить в решающей стадии. В первой квалификации Магсуд с показателем 60,390 был 11-м.
Но без финалов Азербайджан сегодня не останется. Магсуд и Сельджан выступят в финале смешанных пар. Во второй квалификации они с результатом 49,620 балла заняли 5-е место и попали в финальную восьмерку.
Мужской дуэт Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов также примет участие в заключительном этапе. В квалификации азербайджанские батутисты были восьмыми.