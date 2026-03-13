Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах

Азербайджанский дуэт Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов завоевал бронзу на Кубке мира по прыжкам на батуте в Алкмаре.

Напомним, на Кубке мира в Баку Магсуд и Сельджан взяли золото.

Всего в смешанных прыжках выступали 26 пар.

В финале позади нашего дуэта остались спортсмены из Чехии, Нидерландов, Японии, Дании и Новой Зеландии.

С результатом 51,090 балла они 0,110 балла проиграли белорусам Яне Лебедевой и Ивану Литвиночу (51,200). Бронза у американского дуэта Майя Амано - Рубен Падилья (50,790).

В соревнованиях смешанных пар Магсуд и Сельджан Магсудовы стали серебряными призерами.

С результатом 51,060 в финале Гусейн и Магсуд уступили лишь белорусам Иван Литвиновичу и Андрею Буйлову (54,940 балла), а также американцам Рубену Падилье и Элияху Вогелю (51,930).

Наши синхронисты в финале оставили позади соперников из Китая, Нидерландов, Японии, Франции и Казахстана. Всего в этом виде программы соревновались 24 пары.

Напомним, в феврале Аббасов и Махсудов стали бронзовыми призерами Кубка мира в Баку.

В Алкмаре (Нидерланды) сегодня завершается Кубок мира по прыжкам на батуте.