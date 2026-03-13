В Тертере молодая женщина скончалась после родов

В Центральной больнице Тертерского района сообщили haqqin.az, что пациентка, 2007 года рождения, поступила в их родильное отделение с диагнозом 39–40 недель беременности и первой стадией родов. На фоне медицинского наблюдения и контроля около 18:30 произошли физиологические роды.

В послеродовом периоде общее состояние женщины резко ухудшилось. Пациентке немедленно были проведены реанимационные мероприятия и интенсивная терапия в соответствии со сложившейся клинической ситуацией, сказали в больнице. Несмотря на все необходимые медицинские вмешательства, был зафиксирован факт биологической смерти пациентки.

Тело передано в Тертерское районное отделение Объединения судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы для проведения вскрытия. Ведется соответствующее расследование для выяснения причин происшествия.

Точная причина смерти женщины будет установлена по результатам патологоанатомического исследования.