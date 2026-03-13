USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Лукашенко грозит «Орешником»

16:05 1500

Беларусь использует ракетный комплекс «Орешник» для своей защиты, НАТО и Украине не стоит «лезть», чтобы Минск не воспользовался этим оружием. Об этом 13 марта заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что НАТО может называть ракетный комплекс в Беларуси «своей законной целью». При этом белорусский лидер подчеркнул, что республика не собирается никому угрожать.

Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
17:57 429
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
17:52 1935
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО видео; обновлено 17:51
17:51 9007
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах ФОТО
17:43 848
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
17:59 7473
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
17:12 1544
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
16:36 1704
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд обновлено 16:32
16:32 1301
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз обновлено 16:31
16:31 1844
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
15:30 2318
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:22
15:22 2610

ЭТО ВАЖНО

Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
17:57 429
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
17:52 1935
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО видео; обновлено 17:51
17:51 9007
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах ФОТО
17:43 848
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
17:59 7473
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
17:12 1544
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
16:36 1704
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд обновлено 16:32
16:32 1301
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз обновлено 16:31
16:31 1844
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
15:30 2318
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:22
15:22 2610
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться