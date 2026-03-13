Лукашенко грозит «Орешником»

Беларусь использует ракетный комплекс «Орешник» для своей защиты, НАТО и Украине не стоит «лезть», чтобы Минск не воспользовался этим оружием. Об этом 13 марта заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что НАТО может называть ракетный комплекс в Беларуси «своей законной целью». При этом белорусский лидер подчеркнул, что республика не собирается никому угрожать.