Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Трамп вновь о Нобелевской премии

16:10 1203

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет рассуждать о присуждении ему Нобелевской премии мира.

Журналист издания Washington Examiner в интервью поинтересовался у Трампа, считает ли тот, что война с Ираном повысит его шансы на получение награды. «Я не знаю. Меня это не интересует», — ответил президент США.

На вопрос, поднималась ли эта тема в его беседах с иностранными лидерами после начала новой войны на Ближнем Востоке, Трамп ответил: «Нет, я не говорю о Нобелевской премии».

В 2025 году Дональд Трамп развернул активную кампанию по лоббированию своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. После того как он ее не получил, президент США заявил, что больше «не чувствует себя обязанным думать о мире». Нобелевскую премию мира 2025 года получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Она передала нобелевскую медаль Трампу.

