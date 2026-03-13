USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Япония присоединится к «Золотому куполу»

16:22 953

Япония на следующей неделе объявит США о своем намерении присоединиться к проекту противоракетной обороны «Золотой купол» и ожидает, что Вашингтон может обратиться за помощью в производстве ракет на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявит об этом плане во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 19 марта.

Проект Трампа «Золотой купол», объявленный в прошлом году с амбициозным сроком реализации до 2028 года, предусматривает расширение существующих наземных систем обороны, таких как ракеты-перехватчики, с помощью более экспериментальных космических элементов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия угрозам, приближающимся с орбиты.

Однако на сегодня проект не продемонстрировал заметного прогресса. Детали по поводу того, как именно Япония будет участвовать, также остаются неясными.

Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
17:57 434
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
17:52 1936
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
17:51 9012
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
17:43 854
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана
17:59 7481
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
17:12 1548
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
16:36 1707
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
16:32 1301
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
16:31 1845
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
15:30 2318
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
15:22 2610

