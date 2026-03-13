Япония присоединится к «Золотому куполу»

Япония на следующей неделе объявит США о своем намерении присоединиться к проекту противоракетной обороны «Золотой купол» и ожидает, что Вашингтон может обратиться за помощью в производстве ракет на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявит об этом плане во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 19 марта.

Проект Трампа «Золотой купол», объявленный в прошлом году с амбициозным сроком реализации до 2028 года, предусматривает расширение существующих наземных систем обороны, таких как ракеты-перехватчики, с помощью более экспериментальных космических элементов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия угрозам, приближающимся с орбиты.

Однако на сегодня проект не продемонстрировал заметного прогресса. Детали по поводу того, как именно Япония будет участвовать, также остаются неясными.