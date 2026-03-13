Праздничная кампания к Новрузу от Kapital Bank

Первый банк страны Kapital Bank запускает кампанию Az faizli yaz krediti («Весенний кредит с пониженной процентной ставкой») по случаю праздника Новруз. В рамках кампании каждый, кто оформит наличный кредит до 50 000 манатов в период с 12 марта по 30 апреля 2026 года, получит шанс на скидку по процентной ставке до 6%.

В преддверии праздника воспользоваться этой возможностью и реализовать свои планы можно всего за несколько минут. Для этого достаточно подать заявку на кредит через мобильное приложение Birbank. Кроме того, воспользоваться условиями кампании можно, обратившись в филиалы Kapital Bank/Birbank.

Принять участие в кампании Az faizli yaz krediti могут не только клиенты Kapital Bank/Birbank, но и граждане, получающие заработную плату или пенсию на карты других банков.

Подробная информация: www.b-b.az/afyk

