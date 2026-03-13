USD 1.7000
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны

16:36 1708

Анкара направила Тегерану сигнал о необходимости установить лиц, причастных к запуску ракет в сторону Турции, сообщили турецким СМИ источники в структурах безопасности республики.

«Турция не является участницей войны и проявляет осторожность, чтобы избежать втягивания в конфликт. Турция действует ответственно, чтобы предотвратить образование новых линий напряженности в регионе, и доводит эту позицию до сведения всех сторон. Иранской стороне был дан четкий сигнал о (необходимости) немедленного установления лиц, ответственных за нападение, и о принятии необходимых мер», – приводит слова источника телеканал TRT.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что ПВО Турции этой ночью уничтожили в воздушном пространстве страны третью ракету, запущенную из Ирана. Также сообщалось, что на авиабазе Инджирлик был объявлен режим тревоги, а из района аэропорта Батмана доносились звуки сирен, что вызвало панику среди населения как в Батмане, так и в Адане.

Между тем в соцсетях публикуют видео баллистической ракеты над авиабазой Инджирлик. На опубликованных кадрах запечатлен светящийся объект, движущийся по небу, также слышны звуки сирен в близлежащем городе Адана. СМИ отмечают, что распространяемые в соцсетях кадры отражают не момент перехвата ракеты, а сгорание ее обломков при входе в атмосферу.

На этом фоне привлекло внимание фото, опубликованное накануне Министерством национальной обороны Турции в соцсетях с подписью: «Инджирлик – это турецкая авиабаза».

Позже Министерство обороны Турции сообщило, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство страны, была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в восточной части Средиземного моря. Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде заявил, что Тегеран не причастен к инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве Турции ракетами и ждет расследования этих фактов в рамках совместной комиссии.

Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
17:57 439
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
17:52 1938
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО видео; обновлено 17:51
17:51 9017
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах ФОТО
17:43 857
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
17:59 7484
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
17:12 1552
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
16:36 1709
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд обновлено 16:32
16:32 1302
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз обновлено 16:31
16:31 1846
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
15:30 2319
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:22
15:22 2610

