Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны

«Турция не является участницей войны и проявляет осторожность, чтобы избежать втягивания в конфликт. Турция действует ответственно, чтобы предотвратить образование новых линий напряженности в регионе, и доводит эту позицию до сведения всех сторон. Иранской стороне был дан четкий сигнал о (необходимости) немедленного установления лиц, ответственных за нападение, и о принятии необходимых мер», – приводит слова источника телеканал TRT.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что ПВО Турции этой ночью уничтожили в воздушном пространстве страны третью ракету, запущенную из Ирана. Также сообщалось, что на авиабазе Инджирлик был объявлен режим тревоги, а из района аэропорта Батмана доносились звуки сирен, что вызвало панику среди населения как в Батмане, так и в Адане.

Между тем в соцсетях публикуют видео баллистической ракеты над авиабазой Инджирлик. На опубликованных кадрах запечатлен светящийся объект, движущийся по небу, также слышны звуки сирен в близлежащем городе Адана. СМИ отмечают, что распространяемые в соцсетях кадры отражают не момент перехвата ракеты, а сгорание ее обломков при входе в атмосферу.

На этом фоне привлекло внимание фото, опубликованное накануне Министерством национальной обороны Турции в соцсетях с подписью: «Инджирлик – это турецкая авиабаза».

Позже Министерство обороны Турции сообщило, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство страны, была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в восточной части Средиземного моря. Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде заявил, что Тегеран не причастен к инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве Турции ракетами и ждет расследования этих фактов в рамках совместной комиссии.