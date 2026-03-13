Американцы испытали супероружие

USD 1.7000
Военно-морские силы США провели испытания электромагнитной рельсовой пушки на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщает The War Zone со ссылкой на документ Центра надводных боевых действий ВМС.

В документе отмечается, что испытания рельсотрона проводились в феврале 2025 года. «В ходе трехдневной кампании на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (WSMR) в Нью-Мексико подразделение WSD [White Sands Detachment] провело испытания рельсовой пушки для сбора важной информации о высокоскоростной стрельбе», – говорится в сообщении.

Рельсотрон, или рельсовая пушка, представляет собой электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Ампера. Такое оружие обладает большой дальностью и потенциально способно эффективно поражать гиперзвуковые боевые блоки.

По данным издания, в начале 2020-х годов США временно приостановили разработку рельсотрона из-за технических сложностей. TWZ предполагает, что в будущем рельсотрон может стать ключевым элементом линкоров нового поколения класса «Трамп».

В конце 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о создании «золотого фонда». В рамках проекта планируется строительство двух новых военных кораблей «совершенно нового класса». По словам республиканца, они будут «вооружены пушками и ракетами», а также оснащены гиперзвуковым оружием, современными электрическими рельсотронами и лазерными системами.

