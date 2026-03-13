В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»

Председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Тахир Рзаев внес предложение по предотвращению дорожных заторов на улицах. Он считает, что автомобили не должны останавливаться перед каждым пешеходом, переходящим дорогу.

Предложение было выдвинуто в ходе обсуждения «Отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2025 году» на сегодняшнем заседании парламента.

Председатель комитета предложил пересмотреть правила использования пешеходных переходов и внести в них изменения. «Нам это может показаться банальным, но было бы важно внести определенные поправки в правила перехода дороги по наземных пешеходным переходам – «зебрам». Недопустимо, чтобы автомобиль останавливался перед каждым пешеходом, переходящим дорогу. Я считаю, что только после того, как у начала пешеходного перехода скопятся 8-10 человек, автомобилисты должны уступать им дорогу», - сказал Рзаев.