Верховный суд отказал бывшему главе исполнительной власти

Инара Рафикгызы
17:25 567

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу бывшего главы ИВ Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает haqqin.az, решение было оглашено в ходе заседания под председательством судьи Заура Гусейнова. Согласно решению, кассационная жалоба не была удовлетворена, и приговор бывшему главе исполнительной власти оставлен в силе.

Отметим, что А.Мамедов был арестован в ходе серии операций, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) в структурах исполнительной власти в 2021 году. Мамедов был признан виновным в злоупотреблении властью, взяточничестве, присвоении и легализации государственных средств, полученных преступным путем, и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 24 июня 2024 года.

Позже, согласно решению Гянджинского апелляционного суда, срок наказания А.Мамедова был сокращен на 1 год, с 11 лет и 6 месяцев до 10 лет и 6 месяцев.

