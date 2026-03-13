Гендиректор ВОЗ посетил Республиканский санаторий для детей и подростков по туберкулезу

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус, находящийся с визитом в Азербайджане, совместно с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым посетил Республиканский санаторий для детей и подростков по туберкулезу и заболеваниям органов дыхания имени профессора Гиндеса.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подробно проинформировал о деятельности учреждения, мерах по профилактике, ранней диагностике, лечению и реабилитации туберкулеза и других заболеваний органов дыхания среди детей и подростков. Министр отметил, что в соответствии с распоряжениями президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Баку было построено новое здание Республиканского санатория для детей и подростков по туберкулезу и заболеваниям органов дыхания имени профессора Гиндеса.

Также было отмечено, что в санатории организованы необходимые медицинские и социальные реабилитационные услуги для комплексного лечения пациентов, применяются современные медицинские подходы и профилактические программы.

Затем гости ознакомились с лечебно-диагностическими отделениями учреждения, лабораторией и реабилитационными зонами. Было отмечено, что в санатории используется современное медицинское оборудование, а также реализуются комплексные меры по восстановлению здоровья пациентов и их социальной адаптации.

Генеральный директор ВОЗ высоко оценил созданные в санатории условия и работу, проводимую в направлении лечения и реабилитации детей. Он подчеркнул, что борьба с туберкулезом является одним из важнейших приоритетов на глобальном уровне, и отметил значимость сотрудничества между ВОЗ и Азербайджаном в этой сфере.

Гости встретились с детьми, проходящими лечение в учреждении, и подробно ознакомились с условиями их лечения и реабилитации.

Генеральный директор ВОЗ также провел теплую встречу с коллективом санатория, подробно ознакомился с их деятельностью, высоко оценил проделанную работу и пожелал успехов в их дальнейшей деятельности.