Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

В Баку новые тарифы на проезд в автобусах

17:43 869

В автобусах Баку и пригородных маршрутов столицы определены обновленные тарифы безналичной оплаты проезда. 

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
17:57 453
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
17:52 1945
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО видео; обновлено 17:51
17:51 9033
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах ФОТО
17:43 870
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
17:59 7492
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
17:12 1563
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
16:36 1711
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд обновлено 16:32
16:32 1303
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз обновлено 16:31
16:31 1847
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
15:30 2321
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:22
15:22 2611

