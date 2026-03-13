В Баку новые тарифы на проезд в автобусах

В автобусах Баку и пригородных маршрутов столицы определены обновленные тарифы безналичной оплаты проезда.
Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В автобусах Баку и пригородных маршрутов столицы определены обновленные тарифы безналичной оплаты проезда.
Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.