Глава Пентагона: Хаменеи получил ранения и стал инвалидом

У Ирана нет системы противовоздушной обороны, нет военно-воздушных сил и военно-морских сил, заявил на сегодняшней пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

Хегсет отметил, что американские войска планируют уничтожить и вывести из строя все значимые военные объекты Ирана как можно скорее.

«Очень скоро, в самое ближайшее время, все оборонные предприятия Ирана будут уничтожены», — добавил министр.

По его словам, в результате ударов США потенциал производства баллистических ракет Ирана был полностью уничтожен. Он отметил, что с момента начала операций США и Израиля на территории Ирана было поражено около 15 тысяч целей.

Глава Пентагона также сообщил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение и, скорее всего, стал инвалидом.

Хегсет также коснулся вчерашнего обращения Хаменеи к народу: «Вчера он выступил с обращением, но не было ни его голоса, ни видеозаписи. Это было только письменное заявление. У Ирана много камер и диктофонов — так почему же только письменное заявление? Думаю, вы понимаете причину. Он боится. Он ранен, скрывается и не обладает легитимностью. Для них (иранцев) это полный хаос».