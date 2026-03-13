USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Глава Пентагона: Хаменеи получил ранения и стал инвалидом

У Ирана нет системы противовоздушной обороны, нет военно-воздушных сил и военно-морских сил, заявил на сегодняшней пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

Хегсет отметил, что американские войска планируют уничтожить и вывести из строя все значимые военные объекты Ирана как можно скорее.

«Очень скоро, в самое ближайшее время, все оборонные предприятия Ирана будут уничтожены», — добавил министр.

По его словам, в результате ударов США потенциал производства баллистических ракет Ирана был полностью уничтожен. Он отметил, что с момента начала операций США и Израиля на территории Ирана было поражено около 15 тысяч целей.

Глава Пентагона также сообщил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение и, скорее всего, стал инвалидом.

Хегсет также коснулся вчерашнего обращения Хаменеи к народу: «Вчера он выступил с обращением, но не было ни его голоса, ни видеозаписи. Это было только письменное заявление. У Ирана много камер и диктофонов — так почему же только письменное заявление? Думаю, вы понимаете причину. Он боится. Он ранен, скрывается и не обладает легитимностью. Для них (иранцев) это полный хаос».

Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО видео; обновлено 17:51
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах ФОТО
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд обновлено 16:32
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз обновлено 16:31
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:22
