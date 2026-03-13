USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

SOCAR и Грузия остановили поток российской нефти в обход санкций

Официальный представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри заявила на брифинге, что Грузия обязалась остановить реэкспорт российской нефти.

«Комиссар ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан получил от грузинских властей ряд заверений… Они подтвердили, что прекратят реэкспорт российской нефти. Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы убедиться в выполнении этих обязательств», – отметила Макгарри.

По информации Еврокомиссии, грузинский терминал Кулеви ранее рассматривался для включения в список организаций, которые, по мнению Брюсселя, способствуют обходу санкций. 10 марта МИД Грузии сообщил, что ЕС исключил порт Кулеви из 20-го пакета ограничительных мер против России.

Как пояснила Макгарри, благодаря обязательствам Тбилиси и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), являющейся оператором Кулеви, порт был исключен из нового санкционного пакета.

В феврале агентство Reuters сообщало, что ЕС планирует вводить санкции против портов третьих стран – Индонезии и Грузии – за операции с российской нефтью.

