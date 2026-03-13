SOCAR и Грузия остановили поток российской нефти в обход санкций

«Комиссар ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан получил от грузинских властей ряд заверений… Они подтвердили, что прекратят реэкспорт российской нефти. Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы убедиться в выполнении этих обязательств», – отметила Макгарри.

По информации Еврокомиссии, грузинский терминал Кулеви ранее рассматривался для включения в список организаций, которые, по мнению Брюсселя, способствуют обходу санкций. 10 марта МИД Грузии сообщил, что ЕС исключил порт Кулеви из 20-го пакета ограничительных мер против России.

Как пояснила Макгарри, благодаря обязательствам Тбилиси и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), являющейся оператором Кулеви, порт был исключен из нового санкционного пакета.

В феврале агентство Reuters сообщало, что ЕС планирует вводить санкции против портов третьих стран – Индонезии и Грузии – за операции с российской нефтью.