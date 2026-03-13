USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Москва вызвала послов Великобритании и Франции

Послы Великобритании и Франции были вызваны в Министерство иностранных дел России. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что дипломаты были вызваны в связи с ракетным ударом Украины по российскому городу Брянску.

Сообщается, что российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Великобритании и Франции публично осудить террористическую атаку ВСУ на Брянск.

В заявлении МИД России говорится, что без участия британских и французских специалистов, а также без передачи Киеву разведданных удар по Брянску ракетами Storm Shadow был бы невозможен.

«Если Лондон и Париж продолжат участвовать в военных преступлениях <…>, то эти европейские столицы будут нести ответственность за разрушительные последствия вооруженного конфликта и дальнейшую эскалацию напряженности», — отмечается в заявлении.

Напомним, вечером 10 марта в результате ракетного удара по Брянску погибли 7 человек, более 40 получили ранения.

Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
17:52 1947
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО видео; обновлено 17:51
17:51 9040
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах ФОТО
17:43 875
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
17:59 7498
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
17:12 1570
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
16:36 1712
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд обновлено 16:32
16:32 1305
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз обновлено 16:31
16:31 1848
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
15:30 2321
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:22
15:22 2611

