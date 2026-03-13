Москва вызвала послов Великобритании и Франции

Послы Великобритании и Франции были вызваны в Министерство иностранных дел России. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что дипломаты были вызваны в связи с ракетным ударом Украины по российскому городу Брянску.

Сообщается, что российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Великобритании и Франции публично осудить террористическую атаку ВСУ на Брянск.

В заявлении МИД России говорится, что без участия британских и французских специалистов, а также без передачи Киеву разведданных удар по Брянску ракетами Storm Shadow был бы невозможен.

«Если Лондон и Париж продолжат участвовать в военных преступлениях <…>, то эти европейские столицы будут нести ответственность за разрушительные последствия вооруженного конфликта и дальнейшую эскалацию напряженности», — отмечается в заявлении.

Напомним, вечером 10 марта в результате ракетного удара по Брянску погибли 7 человек, более 40 получили ранения.