Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Франция и Италия начали переговоры с Ираном

18:03 226

Франция и Италия начали переговоры с Ираном о возможности обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, европейские страны хотят договориться с Тегераном о гарантиях безопасного прохода для торговых судов. Речь идет, прежде всего, о возобновлении поставок энергоресурсов из стран Персидского залива.

Газета напоминает, что Ормузский пролив считается одним из ключевых транспортных узлов мировой энергетики. В обычное время через него проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Однако в последние недели объем перевозок через этот маршрут резко сократился после атак на танкеры и заявлений иранского руководства о намерении полностью закрыть пролив.

В публикации отмечается, что Франция уже участвует в обсуждении, в то время как Италия также предпринимает попытки наладить диалог по вопросу безопасности судоходства. При этом, пишет FT, переговоры находятся на ранней стадии, и нет уверенности, что они приведут к результату или что иранская сторона согласится обсуждать подобные условия.

В европейских столицах опасаются, что длительная блокировка пролива может привести к резкому росту стоимости энергоресурсов. По данным издания, цены на нефть с начала года выросли примерно с 60 до около 100 долларов за баррель.

Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
17:57 463
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
17:52 1948
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО видео; обновлено 17:51
17:51 9042
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах
В Баку новые тарифы на проезд в автобусах ФОТО
17:43 880
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
17:59 7504
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
В Милли Меджлисе предложили не пропускать пешеходов на «зебре»
17:12 1574
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
Турция направила сигнал Ирану: Виновные должны быть наказаны
16:36 1714
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд
Кубок чемпионов: Азербайджан обыграл Таиланд обновлено 16:32
16:32 1305
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз
Трамп: Америка готова конвоировать танкеры через Ормуз обновлено 16:31
16:31 1849
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
Вице-президент США не хотел воевать с Ираном
15:30 2322
Президент Ливана предложил Израилю перемирие
Президент Ливана предложил Израилю перемирие видео; обновлено 15:22
15:22 2611

