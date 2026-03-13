По данным издания, европейские страны хотят договориться с Тегераном о гарантиях безопасного прохода для торговых судов. Речь идет, прежде всего, о возобновлении поставок энергоресурсов из стран Персидского залива.

Франция и Италия начали переговоры с Ираном о возможности обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Газета напоминает, что Ормузский пролив считается одним из ключевых транспортных узлов мировой энергетики. В обычное время через него проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Однако в последние недели объем перевозок через этот маршрут резко сократился после атак на танкеры и заявлений иранского руководства о намерении полностью закрыть пролив.

В публикации отмечается, что Франция уже участвует в обсуждении, в то время как Италия также предпринимает попытки наладить диалог по вопросу безопасности судоходства. При этом, пишет FT, переговоры находятся на ранней стадии, и нет уверенности, что они приведут к результату или что иранская сторона согласится обсуждать подобные условия.

В европейских столицах опасаются, что длительная блокировка пролива может привести к резкому росту стоимости энергоресурсов. По данным издания, цены на нефть с начала года выросли примерно с 60 до около 100 долларов за баррель.