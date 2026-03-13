«Нафтогаз Украины» отсудил у «Газпрома» 1,2 млрд

«Нафтогаз Украины» отсудил у «Газпрома» 1,2 млрд

18:14 999

Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью и окончательно отклонил заявление российского концерна «Газпром» об отмене арбитражного решения от 16 июня 2025 года, согласно которому россияне должны уплатить национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» более 1,4 млрд долларов задолженности за услуги по организации транспортировки природного газа плюс проценты.

Об этом говорится в сообщении группы «Нафтогаз» в пятницу, 13 марта.

«Таким образом, высшая судебная инстанция Швейцарии подтвердила законность арбитражного решения и окончательно отклонила аргументы российской стороны. «Нафтогаз» и в дальнейшем будет работать над принудительным исполнением этого решения и продолжает ряд других процессов против (России)», - отметил в Facebook председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Cуд также обязал российскую компанию уплатить судебные издержки в размере 200 000 швейцарских франков (180 тысяч евро) и компенсировать НАК «Нафтогаз» 250 000 швейцарских франков расходов, понесенных в производстве перед Верховным судом.

В июне 2025 года Сергей Корецкий сообщал, что украинское предприятие выиграло арбитражный иск против «Газпрома» на 1,37 млрд долларов. Международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал «Газпром» выплатить 1,37 млрд долларов в пользу НАК «Нафтогаз». С мая 2022 года «Газпром» нарушил свои контрактные обязательства по принципу take or pay, прекратив оплаты. В сентябре 2022 года «Нафтогаз» инициировал арбитраж, который «Газпром» пытался заблокировать через российские суды.

Летом 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится взыскать с России и концерна «Газпром» общую сумму 6,9 млрд долларов. Тогда же «Газпром» инициировал производство об отмене арбитражного решения и одновременно обратился с ходатайством о приостановлении его исполнения до завершения рассмотрения дела. В ноябре 2025 года Федеральный Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайство о приостановлении исполнения, также суд полностью отклонил жалобу «Газпрома» по существу.

