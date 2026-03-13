Пополнились ряды азербайджанской адвокатуры

Перед началом церемонии кандидаты в адвокаты посетили Аллею почетного захоронения, возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили его память. Затем мероприятие открылось исполнением Государственного гимна Азербайджана и Марша адвокатов в исполнении членов Женского альянса адвокатов. После этого присутствующие почтили минутой молчания память Гейдара Алиева, а также всех погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. На церемонии был показан видеоролик, отражающий деятельность Коллегии за прошедший год.

С приветственным словом выступил председатель Коллегии Анар Багиров. Он поздравил участников с наступающими праздниками Рамазан и Новруз. Анар Багиров кратко остановился на историческом пути развития адвокатуры в Азербайджане, рассказал о важных реформах последних лет. Он подчеркнул особую роль закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности», подписанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 28 декабря 1999 года. По словам председателя, именно этот закон заложил основу независимой адвокатуры как самостоятельного правового института. С его принятием адвокатура впервые в истории страны стала независимым профессиональным объединением, не зависящим ни от одной ветви власти, и превратилась в равноправного участника судебного процесса.

Анар Багиров отметил, что указ президента Ильхама Алиева от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане», а также прогрессивные изменения в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», внесенные указом главы государства от 19 ноября 2025 года, стали важным этапом в развитии адвокатуры.

Председатель подчеркнул, что назначение 12 членов Коллегии на должности судей по указу президента Ильхама Алиева от 3 марта 2026 года является высоким показателем. По его словам, это свидетельствует о том, что адвокатура превратилась в надежный и профессиональный кадровый резерв для судебной системы страны. Он отметил успешное представительство Коллегии в Судебно-правовом совете и Комитете по отбору судей, выразив уверенность, что бывшие адвокаты, ставшие судьями, внесут значительный вклад в проведение судебно-правовых реформ, будут всегда верны принципу верховенства закона и нормам профессиональной этики. Анар Багиров пожелал им успехов в этой почетной деятельности.

Продолжая свое выступление, Анар Багиров отметил, что с 2018 года процесс приема в адвокатуру был значительно расширен. За это время проведено 16 тестовых экзаменов, в которых приняли участие 6 893 кандидата. Из них 2 036 успешно прошли обязательное обучение, принесли присягу и стали членами Коллегии.