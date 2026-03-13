Пополнились ряды азербайджанской адвокатуры

В бакинском отеле Hilton 13 марта состоялось расширенное заседание президиума Коллегии адвокатов и торжественная церемония принесения присяги кандидатами в адвокаты.
В мероприятии приняли участие руководство Коллегии, председатель Конституционного суда Азербайджана, заслуженный юрист Фархад Абдуллаев, начальник сектора по вопросам оказания юридических услуг в администрации президента Гасан Багиров, члены президиума, руководители адвокатских объединений, адвокаты, а также представители СМИ.
Перед началом церемонии кандидаты в адвокаты посетили Аллею почетного захоронения, возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили его память. Затем мероприятие открылось исполнением Государственного гимна Азербайджана и Марша адвокатов в исполнении членов Женского альянса адвокатов. После этого присутствующие почтили минутой молчания память Гейдара Алиева, а также всех погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. На церемонии был показан видеоролик, отражающий деятельность Коллегии за прошедший год.
С приветственным словом выступил председатель Коллегии Анар Багиров. Он поздравил участников с наступающими праздниками Рамазан и Новруз. Анар Багиров кратко остановился на историческом пути развития адвокатуры в Азербайджане, рассказал о важных реформах последних лет. Он подчеркнул особую роль закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности», подписанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 28 декабря 1999 года. По словам председателя, именно этот закон заложил основу независимой адвокатуры как самостоятельного правового института. С его принятием адвокатура впервые в истории страны стала независимым профессиональным объединением, не зависящим ни от одной ветви власти, и превратилась в равноправного участника судебного процесса.
Анар Багиров отметил, что указ президента Ильхама Алиева от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане», а также прогрессивные изменения в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», внесенные указом главы государства от 19 ноября 2025 года, стали важным этапом в развитии адвокатуры.
Председатель подчеркнул, что назначение 12 членов Коллегии на должности судей по указу президента Ильхама Алиева от 3 марта 2026 года является высоким показателем. По его словам, это свидетельствует о том, что адвокатура превратилась в надежный и профессиональный кадровый резерв для судебной системы страны. Он отметил успешное представительство Коллегии в Судебно-правовом совете и Комитете по отбору судей, выразив уверенность, что бывшие адвокаты, ставшие судьями, внесут значительный вклад в проведение судебно-правовых реформ, будут всегда верны принципу верховенства закона и нормам профессиональной этики. Анар Багиров пожелал им успехов в этой почетной деятельности.
Продолжая свое выступление, Анар Багиров отметил, что с 2018 года процесс приема в адвокатуру был значительно расширен. За это время проведено 16 тестовых экзаменов, в которых приняли участие 6 893 кандидата. Из них 2 036 успешно прошли обязательное обучение, принесли присягу и стали членами Коллегии.
На сегодняшней церемонии еще 50 кандидатов торжественно принесли присягу и были приняты в ряды адвокатуры. Таким образом, общее число действующих адвокатов в Азербайджане достигло 2 867 человек. Среди новых членов — 35 мужчин и 15 женщин; шестеро будут работать в регионах, остальные — в столице. С учетом новых членов количество женщин‑адвокатов выросло до 643, что составляет около 22 процентов от общего числа. Это свидетельствует о постепенном укреплении гендерного баланса в профессии.
Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев поздравил новых адвокатов и пожелал им успехов.
Он подчеркнул, что адвокатура играет важную роль в процессе построения правового государства, а принятый в 1999 году закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» стал ключевым этапом в формировании независимого института адвокатуры.
Абдуллаев отметил, что сегодня Коллегия и адвокатский корпус превратились в авторитетный и надежный правовой институт. Кадровый потенциал значительно вырос, уровень профессиональной подготовки и юридических знаний адвокатов повысился, что в целом способствует развитию правовой системы страны.
С поздравлениями выступил также член Коллегии, председатель Совета старейшин, заслуженный юрист Икрам Керимов. Он призвал молодых адвокатов всегда занимать принципиальную позицию в защите прав и свобод человека, руководствоваться верховенством закона, соблюдать высокие этические стандарты и постоянно совершенствовать свои знания и навыки.
Затем лица, назначенные на должности судей, были награждены почетными грамотами по решению президиума Коллегии. После этого состоялась торжественная церемония принесения присяги кандидатами, успешно прошедшими квалификационные экзамены, обязательное обучение и собеседование. Перед государственным флагом Азербайджана они поклялись всегда хранить честь и достоинство адвокатской профессии, быть верными верховенству закона и добросовестно защищать права и свободы человека. В ходе мероприятия им были вручены удостоверения адвоката.
Новые члены Коллегии в своих выступлениях подчеркнули, что вступление в эту почетную профессию является для них источником большой гордости, и выразили благодарность президиуму за прозрачную, последовательную и системную организацию процесса приема.
В завершение церемонии группа членов Коллегии, отличившихся в работе и отмечающих юбилей, также была награждена.