Ничего иранского в Эмиратах

Согласно этому распоряжению, сотрудники, работающие в указанных организациях, должны покинуть территорию Эмиратов. В новом распоряжении иранской больнице в Дубае также предписано прекратить свою деятельность в течение месяца.

Объединенные Арабские Эмираты распорядились прекратить деятельность иранского госпиталя, иранских школ, а также «Иранского клуба» в Дубае и закрыть эти учреждения.

«Иранский клуб» в Дубае, который действует под контролем исламской республики, в заявлении сообщил, что вся деятельность этого учреждения будет приостановлена с 25 марта.

В Эмиратах работают как минимум пять иранских школ, и объявлено, что ученики должны быть переведены в другие школы.

Власти Эмиратов также предписали консульству исламской республики в Дубае сократить численность персонала. Согласно этому распоряжению, ограниченная деятельность консульства будет продолжена с местными сотрудниками.

Накануне сообщалось, что ОАЭ решили закрыть посольство в Тегеране и отозвать главу дипмиссии в связи с иранскими ударами по территории страны. «Объединенные Арабские Эмираты сообщили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве посла в Исламской Республике Иран, а также всех сотрудников дипломатической миссии в ответ на откровенные иранские ракетные атаки, направленные против территории ОАЭ», — говорилось в сообщении МИД ОАЭ. Министерство подчеркнуло, что Иран наносит удары по гражданским объектам, включая жилые районы, аэропорты, порты и объекты инфраструктуры. Действия исламской республики подвергают опасности мирных жителей и являются «грубым нарушением национального суверенитета» и международного права.