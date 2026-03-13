Турецкий министр у Али Асадова

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 13 марта провел встречу с министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турецкой Республики Муратом Курумом.

Как сообщили в Кабинете Министров, в ходе встречи была отмечена значимость 13-го Глобального Бакинского форума, высоко оценена организация в рамках мероприятия панельных дискуссий, посвященных COP и климатической повестке.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области охраны окружающей среды, управления отходами и борьбы с изменением климата.

Также была отмечена значимость проведения в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13).