Иран обещает: Ормуз открыт для Индии

Иран в ближайшие часы предоставит судам под флагом Индии возможность безопасного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил иранский посол в южноазиатской республике Мохаммад Фатхали.

На вопрос журналистов о возможности прохода глава иранского диппредставительства ответил утвердительно. «Да, поскольку Индия - наш друг. Вы убедитесь в этом в течение двух-трех часов», - цитирует посла агентство ANI.

«Мы считаем, что Иран и Индия разделяют общие интересы в данном регионе. Именно по этой причине правительство Индии оказывает нам помощь, и мы, в свою очередь, также должны помогать правительству Индии, поскольку нас объединяют общие убеждения и общие интересы», - указал Фатхали.

Ранее сообщалось, что Индия ведет переговоры с Ираном о возможности прохода восьми индийских танкеров со сжиженным природным газом через Ормузский пролив. Всего в регионе находятся 28 судов под индийским флагом.