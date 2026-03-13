Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

В Азербайджане впервые открылся офис Европейской ассоциации каноэ

20:34 119

Азербайджанская федерация каноэ и гребли наладила многогранное сотрудничество с Paddle Europe (Европейская ассоциация каноэ — PEU). Принимая во внимание стратегическое географическое положение Азербайджана, возможности для проведения мероприятий, ориентированных на развитие, а также существующий высокий потенциал сотрудничества между Paddle Europe (PEU) и Азербайджанской федерацией каноэ и гребли, стороны подписали документ о взаимном сотрудничестве.

В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной федерации каноэ Томас Конецко, президент Европейской ассоциации каноэ Жан Зунграна и руководитель Азербайджанской федерации каноэ и гребли Вугар Ахмедов. Согласно документу, создав офис организации в Баку, стороны будут сотрудничать в области поддержки Восточной Европы, а также развивающихся стран, развития видов спорта на каноэ, а также организации международных соревнований и учебно-тренировочных сборов на Сарсангском водохранилище.

Также в будущем могут быть рассмотрены инфраструктурные проекты, которые расширят возможности для тренировок в регионе. Учитывая географическое положение Азербайджана, стороны изучат возможности укрепления связей между сообществами любителей каноэ в Европе и Азии. Это сотрудничество будет охватывать совместные тренировки, обучение тренеров и руководителей, участие в мероприятиях и развитие взаимно подходящих сфер.

Для эффективной координации сотрудничества и прозрачного принятия решений стороны создадут совместный орган управления. В связи с этим планируется создание Совместной группы управления, состоящей из равного количества представителей от каждой стороны.

Совместный удар Ирана и «Хезболлы» по Израилю
Совместный удар Ирана и «Хезболлы» по Израилю обновлено 20:14
20:14 2330
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке обновлено 19:38
19:38 11477
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО все еще актуально
17:51 11750
В Израиле заявили, что уже убито до 5000 иранских военных
В Израиле заявили, что уже убито до 5000 иранских военных видео; обновлено 19:54
19:54 2058
Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах
Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах обновлено 19:25
19:25 1503
Турецкий министр у Али Асадова
Турецкий министр у Али Асадова
18:57 827
Крушение американского самолета-заправщика: все военные погибли
Крушение американского самолета-заправщика: все военные погибли фото; обновлено 18:47
18:47 11365
Ничего иранского в Эмиратах
Ничего иранского в Эмиратах
18:38 2331
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
17:57 2659
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
17:52 3008
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
17:59 9003

ЭТО ВАЖНО

Совместный удар Ирана и «Хезболлы» по Израилю
Совместный удар Ирана и «Хезболлы» по Израилю обновлено 20:14
20:14 2330
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке обновлено 19:38
19:38 11477
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО все еще актуально
17:51 11750
В Израиле заявили, что уже убито до 5000 иранских военных
В Израиле заявили, что уже убито до 5000 иранских военных видео; обновлено 19:54
19:54 2058
Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах
Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах обновлено 19:25
19:25 1503
Турецкий министр у Али Асадова
Турецкий министр у Али Асадова
18:57 827
Крушение американского самолета-заправщика: все военные погибли
Крушение американского самолета-заправщика: все военные погибли фото; обновлено 18:47
18:47 11365
Ничего иранского в Эмиратах
Ничего иранского в Эмиратах
18:38 2331
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
Москва вызвала послов Великобритании и Франции
17:57 2659
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов
Пакистан разбомбил топливное хранилище талибов ВИДЕО; обновлено 17:52
17:52 3008
США уничтожают военные возможности Ирана
США уничтожают военные возможности Ирана фото; видео; обновлено 17:59
17:59 9003
