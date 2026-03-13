В Азербайджане впервые открылся офис Европейской ассоциации каноэ

Азербайджанская федерация каноэ и гребли наладила многогранное сотрудничество с Paddle Europe (Европейская ассоциация каноэ — PEU). Принимая во внимание стратегическое географическое положение Азербайджана, возможности для проведения мероприятий, ориентированных на развитие, а также существующий высокий потенциал сотрудничества между Paddle Europe (PEU) и Азербайджанской федерацией каноэ и гребли, стороны подписали документ о взаимном сотрудничестве.

В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной федерации каноэ Томас Конецко, президент Европейской ассоциации каноэ Жан Зунграна и руководитель Азербайджанской федерации каноэ и гребли Вугар Ахмедов. Согласно документу, создав офис организации в Баку, стороны будут сотрудничать в области поддержки Восточной Европы, а также развивающихся стран, развития видов спорта на каноэ, а также организации международных соревнований и учебно-тренировочных сборов на Сарсангском водохранилище.

Также в будущем могут быть рассмотрены инфраструктурные проекты, которые расширят возможности для тренировок в регионе. Учитывая географическое положение Азербайджана, стороны изучат возможности укрепления связей между сообществами любителей каноэ в Европе и Азии. Это сотрудничество будет охватывать совместные тренировки, обучение тренеров и руководителей, участие в мероприятиях и развитие взаимно подходящих сфер.

Для эффективной координации сотрудничества и прозрачного принятия решений стороны создадут совместный орган управления. В связи с этим планируется создание Совместной группы управления, состоящей из равного количества представителей от каждой стороны.