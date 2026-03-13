Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Почему Россия «пропустила» осуждающую Иран резолюцию?

20:59 1587

Россия воздержалась от наложения вето на резолюцию Совбеза ООН, инициированную Бахрейном, с осуждением ударов Ирана по соседним странам, которые тот наносит в ответ на атаки США и Израиля.

Помимо РФ от поддержки документа, предложенного Бахрейном от имени Совета по сотрудничеству стран Залива, воздержался Китай. В резолюции, которую поддержали 13 членов СБ, содержится требование к Тегерану о немедленном прекращении ударов по соседним странам. В документе, голосование по которому прошло 11 марта, эти действия названы нарушением международного права и серьезной угрозой международной безопасности.

По мнению эксперта клуба «Валдай» Андрея Кортунова, которое приводит The Moscow Times. решение не накладывать вето на резолюцию было, возможно, принято из-за того, что Москва «решила не злить» США на фоне подготовки нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. Похожую версию Faridaily изложили два высокопоставленных российских чиновника. По их словам, президент РФ Владимир Путин не хочет своими действиями вызвать гнев президента США. «Путин понимает, что президентство Трампа — это возможность для России выиграть войну с Украиной», — сказал один из близких к Кремлю собеседников, отметив, что затяжная война против Киева грозит «катастрофическим исходом для России».

Источник «Ведомостей» в МИД РФ также заявил, что «не использовать право вето было решено с учетом позиции остальных стран региона». В аналогичном ключе высказался и Кортунов, который считает, что в решении Кремля воздержаться от голосования в ООН сыграли роль «связи Москвы со странами Персидского залива».

РФ предложила собственный проект резолюции, в которой осуждаются любые нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру, а также содержится призыв ко всем сторонам прекратить насилие. Однако он не набрал необходимого числа голосов (за него проголосовали сама Россия, а также Китай, Пакистан и Сомали; две страны — США и Латвия — высказались против, еще девять — воздержались).

ЭТО ВАЖНО

Тегеран сотрясают новые взрывы
Тегеран сотрясают новые взрывы фото; видео; обновлено 23:07
23:07 9473
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР обновлено 22:40
22:40 4238
Под ударом штабы и военные базы КСИР и «Басидж»
Под ударом штабы и военные базы КСИР и «Басидж» видео; обновлено 22:30
22:30 3110
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
21:50 1131
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана наш обзор
20:50 3622
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах наш обзор
20:07 3582
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке обновлено 19:38
19:38 13137
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО все еще актуально
17:51 12781
Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах
Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах видео, обновлено 19:25
19:25 1909
Турецкий министр у Али Асадова
Турецкий министр у Али Асадова
18:57 1234
Крушение американского самолета-заправщика: все военные погибли
Крушение американского самолета-заправщика: все военные погибли фото; обновлено 18:47
18:47 12812
