Помимо РФ от поддержки документа, предложенного Бахрейном от имени Совета по сотрудничеству стран Залива, воздержался Китай. В резолюции, которую поддержали 13 членов СБ, содержится требование к Тегерану о немедленном прекращении ударов по соседним странам. В документе, голосование по которому прошло 11 марта, эти действия названы нарушением международного права и серьезной угрозой международной безопасности.

Россия воздержалась от наложения вето на резолюцию Совбеза ООН, инициированную Бахрейном, с осуждением ударов Ирана по соседним странам, которые тот наносит в ответ на атаки США и Израиля.

По мнению эксперта клуба «Валдай» Андрея Кортунова, которое приводит The Moscow Times. решение не накладывать вето на резолюцию было, возможно, принято из-за того, что Москва «решила не злить» США на фоне подготовки нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. Похожую версию Faridaily изложили два высокопоставленных российских чиновника. По их словам, президент РФ Владимир Путин не хочет своими действиями вызвать гнев президента США. «Путин понимает, что президентство Трампа — это возможность для России выиграть войну с Украиной», — сказал один из близких к Кремлю собеседников, отметив, что затяжная война против Киева грозит «катастрофическим исходом для России».

Источник «Ведомостей» в МИД РФ также заявил, что «не использовать право вето было решено с учетом позиции остальных стран региона». В аналогичном ключе высказался и Кортунов, который считает, что в решении Кремля воздержаться от голосования в ООН сыграли роль «связи Москвы со странами Персидского залива».

РФ предложила собственный проект резолюции, в которой осуждаются любые нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру, а также содержится призыв ко всем сторонам прекратить насилие. Однако он не набрал необходимого числа голосов (за него проголосовали сама Россия, а также Китай, Пакистан и Сомали; две страны — США и Латвия — высказались против, еще девять — воздержались).