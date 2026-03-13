Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить?

Независимое издание The Insider провело расследование, основанное на данных источников, в котором говорится о новом сверхсекретном подразделении спецслужб РФ, связанном с политическими убийствами за рубежом. Издание не называет источники секретных документов. По утверждению журналистов, появившийся уже в ходе полномасштабной войны Центр 795, включающий в себя элитные силы ГРУ и ФСБ, создавался как сверхсекретная и полностью автономная структура, предназначенная для важных операций, начиная от военных операций в Украине и заканчивая политическими убийствами, похищениями за рубежом. The Insider удалось идентифицировать всех ключевых руководителей и спонсоров этого центра, установить его дислокацию и основные направления деятельности.

Центр 795 дублирует многие функции ГРУ, укомплектован офицерами ГРУ, спецподразделений ФСБ, ФСО и даже КГБ Беларуси. Расследователи предполагают, что спецслужбистов из союзного государства привлекали, чтобы западные разведки не могли отследить их связи с Россией. Центром руководит ветеран спецназа «Альфа» ФСБ Денис Фисенко, связанный с совладельцем концерна «Калашников» Андреем Бокаревым. Бокарев занимается финансированием Центра 795 совместно с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, а само подразделение базируется в парке «Патриот» в Кубинке — на территории учебного центра «Калашникова». Всего в Центре служат около 500 человек. Собеседники The Insider, связанные с ГРУ, считают, что это слишком мало для полноценного выполнения задач. «Так, генерал Андрей Аверьянов, ранее возглавлявший в/ч 29155, которая прославилась отравлением (разведчика Сергея Скрипаля в Британии в 2018 году) Скрипаля и многочисленными диверсиями, получил в свое распоряжение новые силы и возглавил Службу специальной деятельности с большим количеством сотрудников и направлений деятельности, а также с отдельным департаментом по вербовке людей в странах Африки и Латинской Америки для организации диверсий и покушений», — пишут журналисты.

Новый центр подчиняется напрямую начальнику Генштаба или заместителю министра обороны, а не ГРУ. «Чемезов обеспокоен тем, что связанное с ним подразделение должно заниматься политическими убийствами, но процесс уже не остановить», - пишет The Insider со ссылкой на окружение оружейного магната. В Центре 795 есть три управления: разведывательное, штурмовое и боевого обеспечения. В боевую часть входят танки, артиллерия и инженерные подразделения. Остальные управления занимаются непосредственно работой, связанной с точечными убийствами: от OSINT-разведки до создания агентурных сетей, наблюдения на месте и снайперской работы. Зарплаты в центре выше обычных армейских, утверждается, что некоторые сотрудники получают двойную зарплату от структур Чемезова и от Минобороны РФ. Руководство Центра имеет право переводить сотрудников из других ведомств без согласия их руководства. Один из оперативников Центра — ветеран «Альфы» Денис Алимов, которого в феврале этого года задержали в Колумбии по подозрению в подготовке заказных убийств. Источник The Insider, знакомый с задержанным россиянином, рассказал, что Алимов еще в 2008 году начал служить в ФСБ, где занимался «внутрироссийскими задачами». По данным The Insider, целью Алимова было убийство членов семьи живущего в Британии Ахмеда Закаева — участника российско-чеченской войны и самопровозглашенного премьер-министра Ичкерии. Для работы в Европе Алимов привлекал агентов из Сербии, включая Деяна Берича — снайпера-наемника, воевавшего в Донбассе с 2014 года. Одним из визави Алимова был серб Дарко Дурович. Алимов не говорит по-английски, поэтому с агентом общался через онлайн-переводчик Google. Сообщения оттуда попали на серверы в США, и таким образом американские спецслужбы могли читать оперативную переписку российского разведчика и потенциального киллера в прямом эфире, утверждает The Insider. Сейчас Алимов ждет экстрадиции в США, где ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. В марте 2025 года в Нью-Йорке задержали и одного из сообщников российского агента.

«Подразделение 795 было спроектировано (с большими усилиями) как полностью изолированное от внешнего мира — то есть защищенное прежде всего от электронного проникновения, которое ранее ставило под угрозу операции российской разведки. Его командиры приняли меры предосторожности: зашифрованные приложения для обмена сообщениями, псевдонимы и разграниченная связь. Чего они не учли, так это языковую несовместимость своих собственных агентов», — уточняют журналисты. Сами сообщения передавались через зашифрованные приложения, которые Алимов и Дурович считали безопасными. Но перевод текста проходил через серверы, принадлежащие американской технологической компании, — серверы, которые подпадали под действие ордера ФБР на слежку. Имея судебный ордер, следователи смогли получить доступ к журналам этих переводов непосредственно от поставщика услуг, читая в режиме реального времени содержимое всей оперативной переписки в открытом виде, даже несмотря на то, что Алимов и Дурович считали себя защищенными сквозным шифрованием. «Журналы наблюдения, фрагменты которых упоминались в материалах федерального суда, временами напоминают абсурдистский документ: два агента самого секретного российского подразделения по заказным убийствам разрабатывают план убийства с помощью пользовательского переводчика, а каждая их инструкция и отчет о ходе операции сохраняются в читаемых записях с отметками времени на серверах американской компании», — отмечает The Insider. С помощью журналов переводов следователи ФБР наблюдали, как Дурович проводил разведку по всей Западной Европе, отслеживая Цель-1 (идентифицированную в просочившейся внутренней переписке как член семьи Закаевых) до резиденции, описанной как «белая вилла у моря», окруженная белой стеной, как отметил Дурович, с «исламским знаком на воротах». Алимов предоставил своему информатору пакет технической разведки, включающий IP-адреса и европейские телефонные номера, ранее использовавшиеся Целью для доступа в интернет.