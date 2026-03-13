США перебрасывают ближе к Ирану несколько тысяч морпехов

Пентагон направляет на Ближний Восток экспедиционное соединение морской пехоты и дополнительные боевые корабли в связи с нарастающими атаками Ирана в Ормузском проливе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех американских чиновников.

Военный министр Пит Хегсет санкционировал запрос Центрального командования на переброску части десантной корабельной группы с приписанным к ней экспедиционным батальоном морской пехоты. Такое соединение обычно включает несколько боевых кораблей и около 5000 военнослужащих морской пехоты.

Базирующийся в Японии USS Tripoli со своей морской пехотой сейчас направляются на Ближний Восток, сообщили два источника. Они добавили, что на Ближнем Востоке уже находятся морские пехотинцы.

Как пишет WSJ, США перебрасывают свои силы на Ближний Восток на фоне активизации атак Ирана на Ормузский пролив. США заявляют о попытках минировать Ормузский пролив. Тегеран использовал небольшие суда, способные нести от двух до трех мин, считает американская разведка. Движение через пролив было перекрыто после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о полном контроле над водной артерией. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал, что любая арабская или европейская страна получит право на проход судов через пролив, если вышлет американских и израильских послов.