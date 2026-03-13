США отправили на Ближний Восток украинские дроны

Пентагон отправил на Ближний Восток для отражения иранских атак 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных в Украине и произведенных за ее пределами, сообщил в интервью Bloomberg министр американской армии Дэн Дрисколл.

Дроны Merops с поддержкой искусственного интеллекта отправили в течение пяти дней после начала операции против Ирана. Аппараты разработали в рамках проекта Eagle, а затем они были отправлены в Украину в 2024 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в украинской помощи при отражении ударов Ирана. По словам американского лидера, Киев не помогает Соединенным Штатам отражать ответные удары дронов со стороны Ирана.

9 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил об отправке дронов-перехватчиков и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании. Украинские дроны-перехватчики значительно дешевле ракет-перехватчиков РАС-3, которые применяют США и их союзники в Персидском заливе для борьбы с относительно дешевыми иранскими «шахедами».