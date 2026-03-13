Ракетная атака на Турцию: телефонный разговор Байрамова и Фидана

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация с безопасностью и напряженность в регионе. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, Джейхун Байрамов осудил очередной запуск ракеты в направлении Турции. Было подчеркнуто, что дальнейшая военная эскалация может привести к нежелательным последствиям. В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.

В ночь на 13 марта в воздушное пространство Турции вошла баллистическая ракета, запущенная из Ирана. По данным Министерства национальной обороны Турции, ракета была нейтрализована силами ПВО НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье. Две баллистические ракеты, запущенные из Ирана в воздушное пространство Турции 4 и 9 марта, также были перехвачены силами ПВО НАТО.