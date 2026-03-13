Желание Трампа: восстановить торговлю с Россией

Президент США Дональд Трамп хочет восстановить торговлю с Россией и достичь мира в Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс на митинге в Северной Каролине.

«Было много споров о том, какой должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины, в Соединенных Штатах высказались предельно ясно: он хочет, чтобы убийства прекратились, вернуться к торговле», — сказал он.

«Случилось так, что я восхищаюсь этим. Конечно, я субъективен. Однако я считаю, что это верная идея», —подчеркнул вице-президент, имея в виду означенную позицию американского лидера.