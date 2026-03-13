Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...

Турция готова отразить все угрозы в свой адрес и принимает меры, чтобы не быть втянутой в конфликт вокруг Ирана, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле.

Комментируя инцидент со сбитой над Турцией ракетой, в очередной раз запущенной с территории Ирана, Эрдоган сказал, что «мы принимаем необходимые меры безопасности в отношении любых угроз нарушения нашего воздушного пространства, как это произошло накануне вечером».

«Наша главная задача - уберечь нашу страну от этой огненной ловушки», - отметил президент Турции.

Эрдоган указал, что усилия Турции «сосредоточены не только на видимой стороне событий, но и на том, что происходит в кулуарах. Мы не исключаем ни одного сценария развития событий, анализируем и изучаем все до мельчайших деталей. Наряду с укреплением безопасности страны мы путем диалога и дипломатии прилагаем усилия, чтобы не допустить распространения конфликта на наш регион».

Минобороны Турции сообщило в пятницу об уничтожении силами НАТО в Средиземноморье ракеты, запущенной из Ирана и вошедшей в воздушное пространство республики. Это третий подобный инцидент с 4 марта.