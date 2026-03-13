Лед тронулся: Куба ведет переговоры с США

Представители Кубы начали переговоры с властями США. Об этом президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил на пресс-конференции, сообщает The Wall Street Journal 13 марта.

По словам президента, кубинские чиновники провели переговоры, «чтобы путем диалога найти возможное решение двусторонних разногласий, существующих между нашими странами».

За несколько часов до выступления президента МИД Кубы заявил, что власти освободят 51 заключенного при посредничестве Ватикана. Будут ли это обычные заключенные или политические, не уточнялось.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты могут осуществить «дружественное поглощение» Кубы, и допускал, что кубинское правительство «скоро падет».

Одновременно с этим госсекретарь США Марко Рубио вел переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро, писал Axios.