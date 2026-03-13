Зеленский снова встретился с Пехлеви

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Париже встречу с наследным принцем Ирана Резой Пехлеви. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Согласно сообщению, Зеленский заявил, что Украина поддерживает иранский народ «в борьбе за свободу», отметил, что Украина осуждает атаки из Ирана против стран Ближнего Востока.

По словам Зеленского, Украина стремится увидеть «свободный и демократический Иран», который не будет сотрудничать с Россией.

Реза Пехлеви осудил сотрудничество иранских властей с Россией и подтвердил признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это уже вторая встреча президента Украины и Пехлеви: 13 февраля Зеленский встречался с наследным принцем Ирана в Мюнхене.