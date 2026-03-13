Германия депортирует россиян через Армению и Сербию

Власти Германии вслед за США начали депортировать российских антивоенных активистов. Об этом сообщает «Эхо» со ссылкой на правозащитную организацию inTransit.

По словам правозащитников, среди высылаемых антивоенные и ЛГБТ-активисты, а также россияне, которым на родине грозит преследование за донаты организациям, признанным в РФ «нежелательными», «экстремистскими» или «террористическими». Под удар попадают также те, кто бежал от мобилизации или дезертировал из армии.

Как отмечают в inTransit, россиян высылают под конвоем через третьи страны, такие как Сербия и Армения. Всего в Германии, по данным на март 2025 года, более 180 тысяч человек находились в подвешенном статусе: они не могли быть депортированы, но и легального положения не имели.