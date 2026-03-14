Переговоры напомнили Зеленскому «Санта-Барбару»

Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России, сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам по окончании визита во Францию.

«Там целая «Санта-Барбара» с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

По его словам, Украина подтвердила, что делегация готова прилететь в Майами или в Вашингтон, но российская сторона отказалась лететь в Америку и предложила одну из стран – Турцию или Швейцарию. Американцы отказались от такого варианта.

«Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побояться, в Эмиратах», – заявил президент Украины, добавив, что тот факт, состоятся ли переговоры, зависит от американцев.

Ранее Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с ним турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.