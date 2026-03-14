КСИР заговорил о «вратах ада», а «Хезболлу» ничто «не страшит»

Иран будет воевать до последнего американского и израильского военнослужащего, утверждается в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

«Злобные американские и сионистские командиры! Небо и земля для вас стали беззащитными, и врата ада не закроются до убийства последнего преступного детоубийцы», - цитирует заявление КСИР иранская гостелерадиокомпания.

Ливанская проиранская группировка «Хезболла» вступила в «законную битву с израильским противником, которая носит экзистенциальный характер». Об этом заявил ее генеральный секретарь Наим Касем.

«Мы подготовились к длительному военному противостоянию, и неприятель увидит нашу силу, а его угрозы нас не устрашат», - указал Касем, утверждая, что правительство Ливана якобы не смогло восстановить суверенитет и защитить своих граждан.