Зеленский ответил на заявления Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего ранее в пятницу, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины в сбитии иранских дронов.

Глава украинского государства сказал журналистам в Париже, что «риторика – это риторика», и «главное, чтобы мы знали, что мы делаем».

Зеленский также выразил благодарность США за возможность покупать оружие: «Мы благодарны американцам за то, что у нас продолжаются возможности покупать через программу PURL. И то, что мы покупаем, там и HIMARS, и ракеты к Patriot».

Дональд Трамп заявил 13 марта, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке: «Нам не нужна помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле у нас лучшие дроны в мире».

При этом министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл сообщил, что американская армия отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, которые продемонстрировали эффективное боевое применение в Украине.