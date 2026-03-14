Иран, как всегда: мы тут ни при чем

Вооруженные силы Ирана не запускали ракеты в сторону «дружественной и соседней» Турции, уверяет официальный представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия», передает гостелевидение Ирана.

«Учитывая прошлые провокации руководителей США и сионистского режима, кажется, что такое действие было предпринято с целью нарушить отношения между двумя странами — Ираном и Турцией — со стороны США и сионистского режима, что требует расследования», — утверждается в сообщении.

13 марта Минобороны Турции сообщило о сбитой в воздушном пространстве иранской ракете. Турецкий портал Savunma sanayi, посвященный оборонной промышленности и военной авиации, назвал целью авиабазу Инджирлик. Ракету сбили силы НАТО.

Это уже третья иранская ракета, сбитая над Турцией. Ранее Минобороны Турции сообщало о двух сбитых баллистических ракетах, выпущенных из Ирана 4 и 9 марта. Тогда власти Ирана также утверждали, что не причастны к инциденту. Турецкий МИД 9 марта вызвал посла Ирана и попросил дать объяснения. Тегеран в ответ заявил о якобы непричастности к инциденту.