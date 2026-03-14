Резервуары полностью сгорели после удара по нефтебазе в России

После удара беспилотников 12 марта по нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края России полностью сгорели два резервуара с топливом, сообщает «Радио Свобода».

Спутниковое фото, сделанное 13 марта, через сутки после удара украинских дронов и после того, как пожар, начавшийся после этой атаки, был потушен, подтверждает, что на территории предприятия полностью выгорели два резервуара с топливом.

Также издание сообщает, что еще один резервуар, расположенный между ними, получил серьезные повреждения.