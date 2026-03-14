От шефа Пентагона требуют дать информацию о погибших в Иране

Большинство демократов в Палате представителей требуют от Пентагона предоставления информации о жертвах военной операции в Иране среди мирного населения, спишет The Wall Street Journal.

Соответствующее письмо они направили министру обороны Питу Хегсету, особое внимание в нем уделено удару по младшей школе для девочек, в ходе которого погибли 175 человек.

«Нас особенно тревожат сообщения о том, что, по всей видимости, является самым смертоносным нападением на мирное население на сегодняшний день», — говорится в письме.

Ранее с требованием раскрыть детали удара по образовательному учреждению к главе ведомства обратились сенаторы-демократы. Как писало Reuters, часть из них пообещали саботировать работу Сената, если команда американского президента Дональда Трампа не даст публичных объяснений о целях и возможной продолжительности операции в Иране.